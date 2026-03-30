أحمد موسى ينفي شائعة تلوث المياه وانتشار الألتهاب السحائي

كتب : داليا الظنيني

10:22 م 30/03/2026

حذر الإعلامي أحمد موسى من خطورة الشائعات التي تستهدف إثارة الفزع بين المواطنين، مؤكدًا أن ما تم تداوله بشأن وجود مشكلة في المياه لا أساس له من الصحة.

وأوضح "موسى"، خلال تقديم برنامجه على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أنه تلقى رسالة متداولة حول أزمة في المياه، فتواصل مع هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، الذي أرسل له نص الرسالة، وجاء الرد الرسمي من شركة المياه خلال عشر دقائق لينفي الأمر جملة وتفصيلًا.

وطالب الإعلامي الجهات المعنية بضرورة الوصول إلى الأشخاص الذين يروجون مثل هذه الأخبار الكاذبة، والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية قادرة على تحديدهم سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.

وأشار موسى إلى أن هذا المناخ يشجع على انتشار الشائعات، مستشهدًا بما حدث مؤخرًا من ترويج خبر عن انتشار الألتهاب السحائي، إلا أن وزارة الصحة ردت سريعًا مؤكدة أن مصر تستعد للحصول على شهادة من منظمة الصحة العالمية تقديرًا لإنجازاتها في هذا المجال.

وأكد على أن مواجهة الشائعات تتطلب وعيًا مجتمعيًا، مشددًا على أن الحقيقة لا بد أن تكون هي المرجع الأساسي للمواطنين، وأن الجهات الرسمية ترد بسرعة وشفافية لنفي أي أخبار مغلوطة.

