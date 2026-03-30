تبدأ بـ5 جنيهات لكبار السن.. أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة

كتب : محمد نصار

01:45 م 30/03/2026 تعديل في 02:13 م

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، قائمة أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد تطبيق الزيادة الأخيرة.

طبقت وزارة النقل نهاية الأسبوع الماضي، زيادة جديدة بمقدار 2 جنيه على فئتين من فئات تذاكر مترو الأنفاق، لترتفع التذكرة حتى 9 محطات من 8 إلى 10 جنيهات، والتذكرة حتى 16 محطة من 10 إلى 12 جنيهًا.

- تذكرة حتى 9 محطات بـ10 جنيهات
- تذكرة حتى 16 محطة بـ12 جنيهًا.
- تذكرة حتى 23 محطة بـ15 جنيهًا.
- تذكرة حتى 39 محطة بـ20 جنيهًا.

- تذكرة كبار السن حتى 9 محطات بـ5 جنيهات.
- تذكرة كبار السن حتى 16 محطة بـ6 جنيهات.
- تذكرة كبار السن حتى 23 محطة بـ8 جنيهات.
- تذكرة كبار السن حتى 39 محطة بـ10 جنيهات.
- تذكرة أصحاب الهمم بـ5 جنيهات.
- الأطفال تحت سن 4 سنوات مجانًا.

