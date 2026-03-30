أعلن حسن رداد، وزير العمل، اليوم الاثنين، اعتماد صرف 3 ملايين و320 ألف جنيه منحًا مالية لأسر المتوفين والمصابين من العمالة غير المنتظمة جراء عدد من الحوادث التي وقعت في محافظات المنوفية وأسيوط والجيزة، وذلك من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالوزارة.

تعويضات ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة

أوضح الوزير، في بيان، أن هذه المساعدات تأتي في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم الفوري لأسر العمالة غير المنتظمة في حالات الطوارئ والحوادث،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة لهذه الفئة، حيث تقرر صرف 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

وأشار الوزير، إلى أن الاعتمادات المالية شملت 1 مليون و260 ألف جنيه لعدد 25 مستفيدًا بمحافظة المنوفية، بواقع 5 حالات وفاة و13 حالة إصابة، وذلك على خلفية حادث تصادم سيارة ميكروباص بسيارة نقل كانت تقل عمالًا زراعيين أثناء عودتهم من العمل بأحد المزارع.

كما تضمنت الاعتمادات 580 ألف جنيه لعدد 23 مستفيدًا بمحافظة أسيوط، منهم حالة وفاة واحدة و19 مصابًا، نتيجة حادث انقلاب سيارة نقل كانت تقل عمالًا في طريقهم إلى العمل بإحدى المزارع على محور ديروط الشرقي.

وفي محافظة الجيزة، اعتمد الوزير صرف 1 مليون و480 ألف جنيه لعدد 31 مستفيدًا، بواقع 7 حالات وفاة و4 مصابين، جراء حادث احتراق سيارة كانت تقل عمال زراعة أثناء عودتهم من العمل بأحد المزارع.

متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة

أكد وزير العمل، أن الوزارة مستمرة في متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لهم ولأسرهم، مشددًا على أن الدولة تضع هذه الفئة على رأس أولوياتها من خلال برامج الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعزز من استقرارهم المعيشي.

وأشار إلى استمرار جهود الوزارة في التنسيق مع المديريات المعنية لمتابعة الحوادث الطارئة وسرعة تقديم الدعم اللازم، إلى جانب تكثيف التوعية بإجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العمال في مواقع العمل المختلفة.

