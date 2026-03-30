"النواب" يوافق على منحة 100 مليون دولار لتنمية سوهاج

كتب : نشأت حمدي

03:24 م 30/03/2026 تعديل في 03:44 م

المستشار هشام بدوي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 19 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة "لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج" بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية.

واستعرض محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، القرار، موضحًا أن الاتفاقية بقرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة "لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، بقيمة 10 ملايين دولار، في نطاق قرية نجع العسيرات بمحافظة سوهاج.

شعراوي: المنحة لتعزيز جهود التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا

وأشار إلى أن المنحة تأتي في إطار تعزيز جهود التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي والبيئي للنطاق المُستهدف.

وأوضح أن المشروعات المُستهدفة ضمن الاتفاقية تشمل إحلال وتجديد مسجدي الشيخ زايد، والشيخ محمد صديق المنشاوي، وإحلال وتجديد المدرسة الأزهرية، وإنشاء مدرسة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وإنشاء فصول دراسية كمدرسة مجتمعية، وإنشاء حديقة أطفال، ومشروع الأسواق المجتمعية، وذلك لصالح وزارة التنمية المحلية، ووزارة الأوقاف، ومشيخة الأزهر، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

فرص غير متوقعة تنتظرك.. 3 أبراج محظوظة خلال الفترة القادمة
فرص غير متوقعة تنتظرك.. 3 أبراج محظوظة خلال الفترة القادمة

مشهد تمثيلي.. الداخلية تكشف تفاصيل تخدير طفلة وخطفها في ميت غمر
مشهد تمثيلي.. الداخلية تكشف تفاصيل تخدير طفلة وخطفها في ميت غمر
أسوأ إطلالات حفل توزيع جوائز iHeartRadio Awards 2026
أسوأ إطلالات حفل توزيع جوائز iHeartRadio Awards 2026

حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
حقنة خاطئة كادت تنهي حياة طفل بالوادي الجديد.. تفاصيل واقعة صيدلية قرية
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا

