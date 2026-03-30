وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 19 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة "لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج" بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية.

واستعرض محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، القرار، موضحًا أن الاتفاقية بقرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة "لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، بقيمة 10 ملايين دولار، في نطاق قرية نجع العسيرات بمحافظة سوهاج.

شعراوي: المنحة لتعزيز جهود التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا

وأشار إلى أن المنحة تأتي في إطار تعزيز جهود التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والتعليمي والاقتصادي والبيئي للنطاق المُستهدف.

وأوضح أن المشروعات المُستهدفة ضمن الاتفاقية تشمل إحلال وتجديد مسجدي الشيخ زايد، والشيخ محمد صديق المنشاوي، وإحلال وتجديد المدرسة الأزهرية، وإنشاء مدرسة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وإنشاء فصول دراسية كمدرسة مجتمعية، وإنشاء حديقة أطفال، ومشروع الأسواق المجتمعية، وذلك لصالح وزارة التنمية المحلية، ووزارة الأوقاف، ومشيخة الأزهر، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

