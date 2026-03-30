إعلان

ضياء الدين داوود ينتقد تعامل الحكومة مع البرلمان

كتب : نشأت حمدي

02:54 م 30/03/2026

ضياء الدين داوود

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتقد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، طريقة تعامل الحكومة مع البرلمان بشأن القروض والمنح التي تبلغ نحو 720 مليون دولار، مؤكدًا أن الحكومة لم تحضر لتقديم شرح وافٍ، وهو ما يُعيق الرقابة البرلمانية الحقيقية.

وقال داوود، خلال الجلسة العامة، إن "الحكومة يجب أن تتعامل مع البرلمان خاضعة وخاشعة كما تفعل مع الجهات المُقرِضة"، مشددًا على أن الهدف ليس مجرد ملء أعين النواب، وإنما تمكين البرلمان من أداء دوره الرقابي بشكل فعلي.

داوود: الوقت يتطلب أداء رشيدا من الحكومة

وأضاف أن هذا الوقت الحرج الذي يمر به الوطن يتطلب أداءً رشيدًا من الحكومة، وأنها يجب أن تأتي لشرح القروض والمنح بشكل واضح ومسؤول، وليس الاكتفاء بإرسال طلبات لتمرير التمويلات دون محاسبة أو توضيح.

وشدد على خطورة استمرار الوضع الحالي، قائلًا: "حالة الترفع هذه غير مقبولة، والحكومة مطالبة بالشفافية أمام البرلمان، خاصة مع قروض ومنح تصل إلى 720 مليون دولار، لضمان أن تكون القرارات الاقتصادية على مستوى التحديات التي تمر بها البلاد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضياء الدين داوود مجلس النواب القروض المنح الحكومة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

