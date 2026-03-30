تعرضت ماريان ملاك، عضو مجلس النواب، للإغماء أثناء إلقاء كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد.

وأوقف المستشار هشام بدوي، أعمال الجلسة العامة؛ لحين التدخل الطبي.

استدعاء الفريق الطبي لإسعاف النائبة

وتم استدعاء الفريق الطبي الموجود في مجلس النواب؛ لإسعاف النائبة والاطمئنان عليها.

يُذكر أن النائبة سهير القاضي أصيبت بحالة إغماء ودوار وفق تشخيص طبيب مجلس النواب، أمس، حيث اصطحبتها عربة الإسعاف المخصصة للمجلس، وتم نقلها على الفور إلى أقرب مستشفى لصعوبة الحالة، وضرورة اتخاذ الإجراءات الطبية.



وتابع الأمين العام للمجلس والوكيلان ورئيس المجلس حالة النائبة سهير القاضي عضو حزب مستقبل وطن، وتواصل عدد من النواب معها عقب تعرضها للإغماء أمس ونقلها إلى مستشفى السلام الدولي.

وقالت النائبة إنها شعرت بدوار عقب إلقاء كلمتها خلال الجلسة العامة، وعلى الفور غادرت القاعة، إلا أن حالتها ساءت وتعرضت للإغماء خارجها.

وأضافت القاضي أنه تم نقلها إلى عيادة المجلس، ومن هناك جرى التواصل مع الإسعاف، التي قامت بنقلها إلى مستشفى السلام الدولي لتلقي الرعاية اللازمة.

وأكدت النائبة أنها في حالة جيدة حاليًّا، مشيرةً إلى أنها ستغادر المستشفى فور استقرار حالتها الصحية.