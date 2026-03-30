التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع محمد العربي، الرئيس التنفيذي لشركة لوريال مصر، لاستعراض خارطة طريق الشركة نحو تحقيق الاستدامة وتطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، ورفع الوعي وصون الطبيعة.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، والمهندسة يسرا عبدالعزيز، مسؤولة ملف البلاستيك، والدكتورة ربا علي، المدير الإقليمي للشؤون العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، ونهلة مختار، مدير عام الاتصال والتنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، اهتمام الوزارة بدعم الاستثمار في المجالات المختلفة المتعلقة بالبيئة والمناخ، والعمل على تحويل البيئة إلى فرصة للنمو ومصدر للدخل والوظائف المبتكرة الجديدة، لدعم مسار مصر نحو التحول الأخضر، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري التي تركز على المخلفات الزراعية كمادة خام للصناعة.

مبادرات خفض الانبعاثات الكربونية

استمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى عرض حول مشروعات الشركة في مجال الاستدامة والبحث العلمي، ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، والتخلص الآمن من المخلفات بالتعاون مع إحدى شركات تصنيع العبوات لاستخدام البلاستيك المعاد تدويره، للوصول إلى هدف صفر مخلفات داخل العملية الإنتاجية.

كما وجّهت منال عوض، بالتعاون في مجال خفض الانبعاثات وتداول شهادات الكربون، بما يتماشى مع خطة الوزارة في خفض الانبعاثات، مشيرة إلى تقديم الدعم الفني اللازم وتنفيذ مبادرات رفع الوعي وتشجيع المواطنين على إعادة العبوات الفارغة لإعادة تدويرها، بما يقلل من المخلفات الناتجة عن العملية الإنتاجية وتحقيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج.

ورحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتنفيذ زيارة ميدانية للمصنع للتعرف على المبادرات والأنشطة الصديقة للبيئة المنفذة على أرض الواقع.

واستعرض ممثلو الشركة مشروعاتها المنفذة في إطار أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ومجالات عمل الشركة والأبحاث المنفذة في مجال الاستفادة من العلوم الخضراء، حيث بدأت الشركة أعمالها في مصر في 2009 من خلال 4 قطاعات، لتصل استثماراتها إلى أكثر من 100 مليون يورو، وتوظف حاليًا 450 عاملًا، وتتحالف مع 14 علامة تجارية عالمية، و5 برامج دولية خاصة بالمسؤولية المجتمعية.

وأكد مسؤولو الشركة، أنها استطاعت الوصول إلى 100% طاقة متجددة، وتدوير المياه المستخدمة في عملية الإنتاج، وتنفيذ مجموعة من أنشطة الخدمة المجتمعية للشباب والمرأة، مع تحقيق الهدف الطموح لخفض انبعاثات الكربون لعام 2025، واستكمال جهود الخفض خلال 2026، والعمل في مجال الاقتصاد الدائري كالمسؤولية الممتدة للمنتج.

من جانبه، أكد محمد العربي، المدير التنفيذي لشركة لوريال مصر، أن الشركة تضع تحقيق الاستدامة وصون البيئة والطبيعة ضمن أولوياتها، وتسعى للشراكة مع الحكومة المصرية لتحقيق تأثير حقيقي في هذا المجال، كما تحرص على لعب دور حقيقي في تنمية المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية عمل تضم مكونات للاستدامة والتنمية المجتمعية وبناء القدرات وتمكين المرأة، وتعزيز البحث العلمي المرتبط بالبيئة، بالإضافة إلى الاهتمام برفع الوعي ودوره المهم في مواجهة التحديات البيئية، ومنها التلوث البلاستيكي.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود المحافظات في تنفيذ قرار غلق المحال العامة



