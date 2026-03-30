ترحيل مواعيد امتحانات مسابقة معلمي المواد الشرعية بالأزهر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:31 ص 30/03/2026

المهندس حاتم نبيل

وجه المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتوقف العمل يوم الأحد بمركز تقييم القدرات والمسابقات، في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم العمل يوم الأحد.

وأوضح الجهاز في بيان له، اليوم، أنه سبق الإعلان عن مواعيد امتحانات مسابقة «معلم المواد الشرعية – الأزهر الشريف»، والتي تتضمن يومي الأحد 5 أبريل والأحد 12 أبريل المقبل، فقد تقرر ترحيل هذه المواعيد على النحو التالي:

المقرر امتحانهم يوم الأحد 5 أبريل يؤدون الامتحان يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.

المقرر امتحانهم يوم الأحد 12 أبريل يؤدون الامتحان يوم الأربعاء 15 أبريل 2026.

وشدد على أن يلتزم كل ممتحن بالحضور في نفس التوقيت المحدد له مسبقًا (9 صباحًا أو 12 ظهرًا أو 3 عصرًا)، دون أي تغيير.

وأهاب الجهاز بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز وبوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تحديثات أو تعليمات إضافية، مع الالتزام التام بتعليمات دخول الاختبار.

مسابقات الأزهر مسابقة معلمي المواد الشرعية بالأزهر مسابقات جهاز التنظيم والإدارة

