"الصحة" تجري تقييمًا لأداء مديري ووكلاء المديريات بالمحافظات

كتب : أحمد جمعة

10:26 ص 30/03/2026

ترأس الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة اجتماع منظومة تقييم الأداء الخاصة بمديري ووكلاء مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور عمرو قنديل والدكتورة عبلة الألفي نائبي وزير الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراض المنظومة الإلكترونية لتقييم مديري مديريات الشؤون الصحية، وعرض مؤشرات الأداء خلال الفترة من أغسطس 2025 حتى فبراير 2026 مقارنة بخط الأساس في يوليو 2025، بهدف تحديد معدلات التحسن والتحديات التي تواجه المنظومة.

وتابع «عبدالغفار» في بيان، أن الدكتور محمد الطيب أوصى بإعادة تشكيل اللجنة الفرعية المختصة برئاسة الدكتور عمرو قنديل تمهيداً لاستئناف انعقادها بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم أداء المديريات بصورة أكثر دقة، إلى جانب فتح باب الترشح أمام الكفاءات الجديدة، بما يدعم تطوير منظومة العمل وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

وأضاف أن الاجتماع ناقش تحليل أداء المديريات، حيث بلغ متوسط التقييم العام 71.3%، مع تسجيل ارتفاع في مستوى التقييم بعدد من المديريات وثبات الأداء في عدد آخر، بما يعكس الجهود المبذولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عبدالوهاب مساعد وزير الصحة للشؤون الإدارية والمالية والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة نهلة تعيلب مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، والمستشار القانوني بالوزارة نور مبارك.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرارها في تفعيل منظومة التقييم الإلكتروني كأداة أساسية للمتابعة والتطوير، بهدف رفع كفاءة المديريات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

محمد الطيب مديريات الشؤون الصحية وزارة الصحة

فيديو قد يعجبك



إصابة الركبة تقلق الزمالك من موقف شيكو بانزا قبل موقعة الدوري
رياضة محلية

إصابة الركبة تقلق الزمالك من موقف شيكو بانزا قبل موقعة الدوري
سعر الذهب اليوم بمصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
اقتصاد

سعر الذهب اليوم بمصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين
أخبار البنوك

تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين
حدث بالفن| وفاة الفنانة فاطمة كشري وابنة حسن أبو السعود تكشف مفاجأة
زووم

حدث بالفن| وفاة الفنانة فاطمة كشري وابنة حسن أبو السعود تكشف مفاجأة

الذهب ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس