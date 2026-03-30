أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابي على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء وخليج السويس والصحراء الغربية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، إن الغطاء السحابي يصاحبة سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، أكدت استقرار الأحوال الجوية على أغلب أغلب الأنحاء بمختلف محافظات الجمهورية، إذ أن الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 23 درجة.

وحذرت المواطنين من فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من محافظات: "شمال وسط الصعيد والصحراء الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء".

وأشارت إلى أن الأمطار قد تمتد بنسبة ضعيفة 20% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وستشهد البلاد طقسا باردا في الصباح الباكر اليوم الاثنين، يتحول إلى دافئ نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يميل للحرارة الشديدة على مناطق جنوب الصعيد.