انتقد الإعلامي عمرو أديب، الهجوم على الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام بعد تصريحاته بشأن القوة الشرائية وسعر الرغيف في مصر وفرنسا، مشيرًا إلى أن تصريحات رشوان كانت تعرض وجهة نظر اقتصادية وأرقامًا واقعية حول القوة الشرائية للأجور، وليست تصريحات شخصية.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن ضياء رشوان كان يوضح فرق القوة الشرائية بين مصر وفرنسا في سلعة أساسية مثل الخبز، حيث يستطيع الحد الأدنى للأجور في مصر شراء عشرات الآلاف من أرغفة العيش المدعم، بينما في فرنسا يشتري الراتب الأدنى عددًا أقل بكثير رغم ارتفاعه.

وأوضح، أن الناس ركزت على كلمة "فرنسا" وبدأت التريقة والهجوم الشرس على وسائل التواصل، بينما الحقيقة أن الدكتور رشوان كان يتحدث عن سعر الرغيف وتكلفة الدعم، وأن هذا الدعم يكلف الموازنة مليارات الجنيهات، وكان يطرحه للنقاش العام بشجاعة.

وشدد عمرو أديب على ضرورة مناقشة الأرقام والحقائق بالمنطق والحوار الهادئ، وليس بالشخصنة أو الشتم، خاصة أن ضياء رشوان يقوم بدوره كمنسق للحوار الوطني برمي "حجر في المياه الراكدة" لإثارة النقاش حول قضايا مهمة.

وأكد أن الدعم على الرغيف في مصر يمثل "عمود الخيمة" الذي تحرص الدولة على الحفاظ عليه لضمان الأمن الغذائي، لكنه يحتاج إلى نقاش موضوعي حول كيفية توجيه الموارد في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.

وشدد عمرو أديب على أن الدكتور ضياء رشوان كان يوضح نقطة محددة عن القدرة الشرائية، وأن الناس تحتاج توضيحًا أكثر حول المقارنة، مع التأكيد على أن الحوار الوطني يحتاج آراء مختلفة حتى لو لم تكن على هوى الجميع.