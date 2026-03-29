أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة لن تلفت خلال مناقشات طلبات الإحاطة، لإنجازات وزارة الشباب بقدر التركيز علي الحلول الواقعية التي تقدمها الوزارة لحل المشكلات التي يطرحها النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، بشأن المشكلات التي تواجه مراكز الشباب بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد وزير الشباب، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي بالوزارة، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية.

وأكد النائب محمد مجاهد، أن طلبات الإحاطة التي تناقشها اللجنة، تستلزم ردود واضحة بمواعيد محددة للتنفيذ، لافتًا إلى تقدير اللجنة الكامل للسلطة التنفيذية وحرصها على التعاون معها من أجل الوصول لحلول تحدث أثر علي أرض الواقع وان الهدف ليس توجيه اللوم للوزارة.

وأضاف "مجاهد"، أن اللجنة ستناقش خلال الفترة المقبلة، مع أعضاء مجلس النواب أولوياتهم لخطة وزارة الشباب، خلال الموازنة العامة الجديدة، حتى يتم الاستغلال الأمثل للموازنة في تحقيق الصالح العام للشباب.