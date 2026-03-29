برلماني: اتفاقيات البحث عن البترول والغاز تجذب الاستثمارات الأجنبية

كتب : نشأت حمدي

12:51 م 29/03/2026

قال النائب موسى عكيرش عضو مجلس النواب، إن اتفاقيات البحث عن البترول والغاز تمثل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها مصر في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.

جاء ذلك خلال كلمة عكيرش أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "سي أي إس جاز إس إيه"، وشركة "أتن بتروليوم ليمتد"، وشركة "تييرا بتروليوم إل تي دي"؛ للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.

وأشار عكيرش إلى أن قطاع البترول والغاز يعد أحد القطاعات الحيوية التي تُسهم في تعزيز موارد الدولة وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن استمرار توقيع الاتفاقيات مع الشركات العالمية يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة توجيه مزيد من الاستثمارات إلى شمال سيناء، لا سيما في مجال الاستكشافات البترولية، مع أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات المصرية الخالصة في هذه المناطق بما يُسهم في دعم خطط التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

