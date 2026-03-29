إعلان

"النواب" يفوّض هيئة مكتبه لتحديد موعد لطلبات المناقشة العامة

كتب : نشأت حمدي

12:46 م 29/03/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فوَّض مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، هيئةَ مكتب المجلس؛ لتحديد موعد لعدد من طلبات المناقشة العامة التي قدمها عدد من النواب

وجاءت طلبات المناقشة كما يلي:

العضو دينا هلالي وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توحيد المبادرات الحكومية ذات الأهداف المشتركة.

العضو نيفين إسكندر وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نظام التعليم المدمج بالجامعات المصرية.

العضو نيفين إسكندر وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة في ضمان واستدامة توفير الأدوية؛ خصوصًا أدوية الأمراض المزمنة.

العضو سحر البزار وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضمان حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع، وتوفير كل الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية والخدمات الحكومية والرقمية ودمجها في الأنشطة المجتمعية والرياضية.

العضو أحمد علاء فايد وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التكلفة الكربونية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على وارداته وما لها من تأثير على الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب توافر الأدوية مناقشات عامة الأدوية التعليم المدمج الاتحاد الأوروبي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مسؤول سابق بالبنتاجون يكشف أكبر إخفاقات أمريكا في حرب إيران وسر "شاهد"
الدولار يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من 54 جنيها
قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة