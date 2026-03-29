فوَّض مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، هيئةَ مكتب المجلس؛ لتحديد موعد لعدد من طلبات المناقشة العامة التي قدمها عدد من النواب

وجاءت طلبات المناقشة كما يلي:

العضو دينا هلالي وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توحيد المبادرات الحكومية ذات الأهداف المشتركة.

العضو نيفين إسكندر وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نظام التعليم المدمج بالجامعات المصرية.

العضو نيفين إسكندر وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة في ضمان واستدامة توفير الأدوية؛ خصوصًا أدوية الأمراض المزمنة.

العضو سحر البزار وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ضمان حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع، وتوفير كل الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية والخدمات الحكومية والرقمية ودمجها في الأنشطة المجتمعية والرياضية.

العضو أحمد علاء فايد وعشرون عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التكلفة الكربونية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على وارداته وما لها من تأثير على الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية.