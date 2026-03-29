إعلان

شكاوى تجمعات المياه.. توجيه عاجل من محافظ القاهرة

كتب : محمد نصار

12:05 م 29/03/2026 تعديل في 12:05 م

محافظ القاهرة يتابع رفع مياه الأمطار من الشوارع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى إبراهيم صابر محافظ القاهرة، جولة تفقدية بأحياء القاهرة للإشراف على جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الجولة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيًا، مشددًا على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم ربط الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

الأمطار تجمعات المياه شفط مياه الأمطار محافظ القاهرة

إعلان

إعلان

