أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، بوقوع غارات جوية استهدفت موقعين للحشد الشعبي في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

ذكرت تقارير، أن طائرات حربية مجهولة شنت، صباح الأحد، ضربات جوية استهدفت موقعين عسكريين لقوات الحشد الشعبي في محافظتي نينوى وصلاح الدين تزامنا مع تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول، أن 3 غارات استهدفت موقعا بديلا لـ"كتائب سيد الشهداء" في منطقة الرشيدية خلف مستشفى ابن سينا شمالي الموصل مركز محافظة نينوى.

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية، واقتصر على أضرار مادية في الموقع المستهدف، مشيرا إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته.

وأمس السبت، أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 3 من عناصرها في قصف على مقر لهم في محافظة كركوك بشمال العراق، فيما قتل عنصران في شرطة مدينة الموصل في ضربتين على موقعهما بحسب السلطات، في استهدافين نسبا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران قبل شهر، تتعرض مقار لهيئة الحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لطهران لغارات تنسب إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

في المقابل تستهدف هجمات تتبناها فصائل عراقية مصالح أمريكية، وتنفذ إيران ضربات ضد مجموعات كردية إيرانية معارضة متمركزة في إقليم كردستان، وفقا لسكاي نيوز.