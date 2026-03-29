إعلان

الرئيس الفنزويلي من قفص الاتهام في نيويورك: "نحن بخير ورسائل الدعم تقوينا"

كتب : مصراوي

08:30 ص 29/03/2026

الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


خرج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المحتجز في الولايات المتحدة عن صمته بنشر أول رسالة عبر وسائل التواصل، أكد فيها أنه وزوجته بخير، وشكر أنصاره على دعمهم المتواصل.

جاء في المنشور الذي يحمل توقيع مادورو وزوجته: "لقد تلقينا رسائلكم ورسائلكم المكتوبة وصلواتكم كل كلمة حب ودعم تقوينا روحيا نحن بخير، ثابتون، هادئون، وفي صلاة مستمرة".

دعا الرئيس المحتجز في رسالته إلى تعزيز السلام والوحدة الوطنية والحوار، مشددا على أن بلاده يجب أن تسير على طريق المصالحة والاحترام.

كما وجه شكره للمواطنين الفنزويليين وأصحاب النوايا الحسنة حول العالم على تضامنهم.

تأتي هذه الرسالة بعد تقارير وصفت ظروف احتجاز مادورو في سجن "بين" الاتحادي في بروكلين بأنها "قاسية"، إذ يُحتجز في زنزانة انفرادية قياسها 3×2 أمتار، مع عزل شبه كامل.

ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الرئيس الفنزويلي يصرخ كل ليلة باللغة الإسبانية من زنزانته، مرددا أنه اختطف بشكل غير قانوني، ويطلب إيصال رسائله إلى عائلته وإلى سجناء فنزويليين آخرين.

ويواصل مادورو وزوجته احتجازهما في نيويورك منذ 3 يناير، بعد عملية عسكرية أمريكية مفاجئة، بمزاعم تهم تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ينفيها بشدة.

ورغم رفض محكمة أمريكية الأسبوع الماضي طلب الدفاع بإغلاق القضية بسبب العقوبات التي تمنع استخدام أموال فنزويلا لدفع أتعاب المحاماة، إلا أن المحكمة اعترفت بأن الادعاء أبدى حججا غير معقولة.

ويواصل أنصار مادورو حول العالم تنظيم حملات تضامن للمطالبة بالإفراج عنه، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

