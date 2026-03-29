تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: لو السولار نزل هتنزل التذكرة؟.. وزير النقل يجيب

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن قروض وزارة النقل لا تمثل سوى 12.5% من إجمالي ديون مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي القروض المخطط لها لمشروعات الوزارة يبلغ 18 مليار دولار من أصل 160 مليار دولار إجمالي الديون الخارجية.

ضياء رشوان: مصر مرت بأزمات أصعب من دي بكتير.. إحنا في أزمة أسعار طاقة مؤقتة

أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن مصر مرت بأزمات كانت تهدد بقاء الدولة نفسها، والأزمة الحالية المتعلقة بارتفاع أسعار الطاقة وتداعيات الحروب الإقليمية هي أزمة مقدور عليها طالما أن الجميع يد واحدة.

وقال رشوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن المرحلة الحالية تتطلب الاستقرار والهدوء لعبور هذه الأزمة بنجاح.

ضياء رشوان: الحد الأدنى للأجور في مصر يشتري 35 ألف رغيف مقابل 1500 بفرنسا

أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الحد الأدنى للأجور في مصر والذي يبلغ 7 آلاف جنيه، له قدرة شرائية حقيقية تفوق ما هو موجود في أكبر دول العالم عندما يُحسب بسلعة العيش الاستراتيجية.

وقال رشوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن الرغيف المدعم في مصر بسعر 20 قرشًا ووزن 90 جرامًا، يمكن للمواطن أن يشتري به 35 ألف رغيف شهريًا من خلال الحد الأدنى للأجور.

"لا يعرف كيف سيعيش".. أديب: الحكومة ترى المعادلة ثنائية لكن هناك طرف ثالث هو المواطن

تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن مصير المواطن في ظل القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة، مشيرًا إلى أن المعادلة التي تنظر إليها الحكومة هي معادلة ثنائية بين الحكومة والأسعار، لكنها في الحقيقة ثلاثية يجب أن تضم المواطن.

الأرصاد: البلاد دخلت رسميًا فصل الربيع.. والتقلبات الجوية السريعة سمته البارزة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد دخلت رسميًا فصل الربيع، الذي يتميز بالتقلبات الجوية السريعة والحادة وتغيرات ملحوظة في درجات الحرارة خلال فترات قصيرة.

وقالت الدكتورة منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس" إن حالة الطقس شهدت أمس استقرارًا نسبيًا، بينما ارتفعت درجات الحرارة اليوم لتسجل أعلى من المعدلات الطبيعية، ليسود طقس مائل للحرارة نتيجة نشاط الرياح الجنوبية التي ساهمت في هذا الارتفاع المؤقت، مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في عدد من المناطق.