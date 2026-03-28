أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة ستقوم بمراجعة أسعار الوقود في مصر فور استقرار الأسعار العالمية وعودتها إلى المستويات الطبيعية، مشيرًا إلى أن الموازنة الحالية مبنية على سعر 70 دولارًا للبرميل.

وقال رشوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر" إن هذه المراجعة ستكون أكيدة إذا حدث استقرار واضح لأسواق النفط.

وأضاف وزير الدولة للإعلام أن الحكومة بدأت إجراءاتها التقشفية بنفسها، ومنها إيقاف المشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار لمدة شهرين، ووقف أي مشروعات جديدة في هذا النطاق.

وشملت الإجراءات خصم 30% من مخصصات الطاقة والوقود في جميع الإدارات الحكومية والهيئات العامة، مع منع سفر الوزراء والمسؤولين خارج البلاد إلا للضرورة القصوى.

وتابع الدكتور ضياء رشوان أن الحكومة قررت إيقاف الفعاليات غير الضرورية بالوزارات والهيئات، مع استثناء مؤتمر البترول "إيجبس" لارتباطه بالتزامات دولية وجلب العملة الصعبة، بالإضافة إلى إغلاق الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الساعة 6 مساءً، وتطبيق العمل عن بُعد يومًا في الأسبوع بدءًا من الأحد المقبل، مع تخفيض إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية إلى الثلث.

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن هذه الإجراءات لم تمس المصانع أو المنازل، مشددًا على أن الحكومة كانت متحسبة جدًا لفكرة قطع الكهرباء عن الناس.

وأوضح أن الإجراءات تستهدف الجهاز الإداري للدولة أولًا، للحفاظ على الإنتاج الذي وصفه بأنه "خط أحمر"، ولحماية المواطن من أي أعباء إضافية غير ضرورية.

واختتم الدكتور ضياء رشوان حديثه بالإعلان عن زيادة مرتقبة في الأجور تتجاوز معدل التضخم، مع زيادة خاصة لقطاعي الصحة والتعليم اللذين يضمّان حوالي 2.7 مليون موظف، أي نحو 14 مليون مواطن عند احتساب أسرهم.

وأكد أن الحكومة اختارت أن تثقل على نفسها وتثقل على المواطن بالحد الأدنى الذي يستحقه، داعيًا إلى التعاون والشراكة بين الحكومة والمواطن لعبور هذه المرحلة الصعبة.