احتواء أزمة الطماطم.. الحكومة تطمئن المواطنين بشأن توافر السلع الغذائية - ( 20 صورة)

كتب : أحمد عبدالمنعم

06:48 م 28/03/2026
    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (4)
    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (5)
    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (3)
    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (6)
    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (7)
    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (2)
    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (9)
    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (10)
    لقاء رئيس الوزراء (2)
    لقاء رئيس الوزراء (1)
    لقاء رئيس الوزراء (3)
    لقاء رئيس الوزراء (4)
    لقاء رئيس الوزراء (5)
    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (8)
    لقاء رئيس الوزراء (6)
    لقاء رئيس الوزراء (8)
    لقاء رئيس الوزراء (7)
    لقاء رئيس الوزراء (10)
    لقاء رئيس الوزراء (9)

طمأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المواطنين على استقرار الأوضاع ووفرة السلع عقب إجازة العيد.

وأكد "مدبولي"، أن "السلع متوافرة بوفرة كبيرة للغاية، واستقرار أسعارها رغم كافة التحديات الراهنة"، بل وكشف رئيس مجلس الوزراء عن تحقيق فوائض في بعض السلع يتم تصديرها حالياً للخارج لتصبح "مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة لمصر في هذه المرحلة".

كما أشار إلى تفاصيل لقائه مع القائمين على سوق العبور والتجار، حيث جرى التأكيد على أن أسواق الجملة هي حجر الزاوية في ضبط الأسعار النهائية للمستهلك، لافتاً إلى التزام التجار باستقرار المنظومة السعرية. وحول تذبذب أسعار بعض السلع مؤخراً.

احتواء أزمة سلعة "الطماطم"

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم احتواء أزمة سلعة "الطماطم" التي نجمت عن ظروف طارئة في محصول بعض محافظات الصعيد أدت لنقص المعروض، قائلاً: "لقد تابعت ميدانيًا أسعار سوق الجملة اليوم، والتي تراوحت ما بين 15 إلى 20 جنيهاً للكيلو الواحد، وتلقيت تأكيدات بأن هذا الرقم في طريقه للانخفاض خلال الفترة القادمة مع بدء طرح إنتاج عدد من المحافظات الأخرى".

وفرة السلع واستقرار الأوضاع

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، طمأنة المواطنين بشأن وفرة السلع واستقرار الأوضاع في هذا الصدد، مشيرًا إلى ما تم استعراضه خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبيل إجازة عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الطاقة والوقود عالمياً خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق الدولية، مستعرضًا بيانات حديثة حول ارتفاع أسعار عدد من المنتجات، من بينها الزيت الخام، والبنزين، والسولار، والبوتاجاز، حيث أشار إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار تم احتسابها على أساس سعر إغلاق لبرميل البترول عند مستوى 105 دولارات، في حين سجلت الأسعار العالمية بالأمس نحو 112 دولاراً للبرميل عند الإغلاق، مما يعني ارتفاعاً مباشراً في تكلفة المنتجات.

زيادة كبيرة في الأسعار العالمية

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه كان قد تحدث أيضًا خلال المؤتمر الصحفي قبل عيد الفطر عن أسعار الغاز، موضحًا أن تكلفة الفاتورة الشهرية كانت تُقدّر قبل الحرب بنحو 560 مليون دولار، قبل أن ترتفع إلى أكثر من 1.65 مليار دولار، نتيجة الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية، بالتوازي مع ارتفاع أسعار مختلف المنتجات البترولية الأخرى.

