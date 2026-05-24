أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع مديرية العمل بمحافظة بورسعيد والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" بالمنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد، عن توفير 185 فرصة عمل جديدة للشباب في عدد من التخصصات الفنية، وذلك في إطار جهود الدولة لتشغيل الخريجين وتوفير فرص عمل لائقة.

أوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل 30 فني دهان دوكو، و30 فني كهرباء، و30 فني إصلاح معجون، و30 فني جودة في تخصصات الكهرباء واللحام والدهانات، و30 فني اختبارات ميكانيكية، و15 فني رمالة، إلى جانب 20 فرصة مخصصة لذوي الهمم من الجنسين.

أكدت الوزارة أن التقديم يشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و35 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، مع توافر خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في التخصص المطلوب.

أشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال استيفاء البيانات المطلوبة عبر الرابط التالي، من هنا.

أكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في التعاون مع القطاع الصناعي، ودعم توطين الصناعات الاستراتيجية، وفتح آفاق تشغيل حقيقية للشباب بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.