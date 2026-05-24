إعلان

التقديم إلكترونيًا.. العمل تعلن 185 فرصة عمل جديدة في "نيرك"

كتب : محمد أبو بكر

02:32 ص 24/05/2026

وزارة العمل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع مديرية العمل بمحافظة بورسعيد والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" بالمنطقة الاقتصادية شرق بورسعيد، عن توفير 185 فرصة عمل جديدة للشباب في عدد من التخصصات الفنية، وذلك في إطار جهود الدولة لتشغيل الخريجين وتوفير فرص عمل لائقة.

185 فرصة عمل

أوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تشمل 30 فني دهان دوكو، و30 فني كهرباء، و30 فني إصلاح معجون، و30 فني جودة في تخصصات الكهرباء واللحام والدهانات، و30 فني اختبارات ميكانيكية، و15 فني رمالة، إلى جانب 20 فرصة مخصصة لذوي الهمم من الجنسين.

أكدت الوزارة أن التقديم يشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و35 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، مع توافر خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في التخصص المطلوب.

التقديم إلكترونيًا

أشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال استيفاء البيانات المطلوبة عبر الرابط التالي، من هنا.

أكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الوزارة للتوسع في التعاون مع القطاع الصناعي، ودعم توطين الصناعات الاستراتيجية، وفتح آفاق تشغيل حقيقية للشباب بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة العمل وظائف السكك الحديدية فرص عمل 2026 وظائف بورسعيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقيقة ظهور نتائج الابتدائي والإعدادي بالقاهرة الأحد.. مصدر يكشف التفاصيل
مدارس

حقيقة ظهور نتائج الابتدائي والإعدادي بالقاهرة الأحد.. مصدر يكشف التفاصيل
يسرا وإلهام شاهين.. 10 صور لنجوم الفن في زفاف نجل إدوارد (صور وفيديو)
زووم

يسرا وإلهام شاهين.. 10 صور لنجوم الفن في زفاف نجل إدوارد (صور وفيديو)
عمرو أديب: فوز الزمالك بالدوري معجزة حقيقية.. ده بيلعب عشان يعيش
رياضة محلية

عمرو أديب: فوز الزمالك بالدوري معجزة حقيقية.. ده بيلعب عشان يعيش
بعد التتويج بكأس رئيس الدولة.. رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا
رياضة محلية

بعد التتويج بكأس رئيس الدولة.. رامي ربيعة ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا
حدث بالفن| حفل زفاف نجل الفنان إدوارد وأمينة خليل تحتفل بزفاف شقيقتها وتركي
زووم

حدث بالفن| حفل زفاف نجل الفنان إدوارد وأمينة خليل تحتفل بزفاف شقيقتها وتركي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان