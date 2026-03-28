أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استثناء العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، من تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن استثناء العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، من تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، يأتي في إطار ضرورة تواجد العاملين بهذه الجهات في مواقع العمل.

