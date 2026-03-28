أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم قرابة 9 ملايين خدمة طبية في تخصصات طب الأسنان وجراحات الوجه والفكين داخل منشآت الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في إنجاز يعكس التطور الكبير الذي شهدته هذه الخدمات، سواء من حيث حجم الإتاحة أو مستوى الجودة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذه الخدمات تم تقديمها من خلال 303 منشآت صحية متنوعة ما بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات للرعاية الصحية الأولية، بما يضمن تقديم خدمات متكاملة تغطي مختلف مستويات الرعاية، بداية من التدخلات البسيطة ووصولًا إلى أدق الجراحات التخصصية للفم والوجه والفكين، وفق أحدث المعايير العالمية.

وزير العمل: مصر ملتزمة بالمعايير الدولية وتوسع حماية العمال





وأشار إلى توزيع الخدمات على مستوى المحافظات، حيث تم تقديم 1,155,308 خدمة بمحافظة بورسعيد من خلال 40 منشأة، و267,842 خدمة بمحافظة السويس عبر 29 منشأة، و189,731 خدمة بمحافظة أسوان من خلال 97 منشأة، و1,332,168 خدمة بمحافظة الإسماعيلية عبر 52 منشأة، و4,133,239 خدمة بمحافظة جنوب سيناء من خلال 27 منشأة، إلى جانب نحو 1,700,000 خدمة بمحافظة الأقصر عبر 58 منشأة صحية، فضلًا عن عشرات الآلاف من المترددين على العيادات الخارجية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة في تخصص الوجه والفكين، وإجراء أكثر من 13.5 ألف عملية وجراحة في الفم والوجه والفكين.

وأوضح رئيس الهيئة أن المنشآت الصحية التابعة لها نجحت في تقديم باقة متكاملة ومتطورة من خدمات طب الأسنان، تشمل مختلف أنواع خلع الأسنان (اللبني، والعادي للكبار والأطفال، والخلع الجراحي)، وعلاج الجذور وحشو العصب للكبار والأطفال، إلى جانب الحشوات بمختلف أنواعها (الزجاجية، والضوئية، والمملغم، والليزر، والبلاتيني)، فضلًا عن خدمات تنظيف وتلميع الأسنان وكحت الجير، وإجراء الأشعة التشخيصية، وتركيبات الأسنان المتحركة.

وأضاف أن خدمات طب الأسنان داخل منشآت الهيئة لم تقتصر على الرعاية التقليدية، بل امتدت لتشمل جراحات الوجه والفكين المتقدمة، والتي تضم إصلاح الشفة الأرنبية الأحادية والمزدوجة بمراحلها المختلفة، وإصلاح سقف الحلق، وإعادة بنائه، وزراعة العظام، ومتابعة نمو الفكين، إلى جانب الجراحات التقويمية واستعدال وضع الفكين باستخدام الأجهزة التقويمية والتدخلات الجراحية، وصولًا إلى عمليات التجميل النهائي للشفاه والأنف.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تولي أهمية كبيرة للجانب الوقائي والتوعوي، حيث نجحت مبادرات التوعية بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال صحة الفم والأسنان في الوصول إلى نحو 2 مليون مواطن داخل المحافظات، وأكثر من 18 مليون مواطن عبر المنصات الرقمية، بما يعزز من نشر ثقافة الوقاية باعتبارها أحد الركائز الأساسية في المنظومة الصحية.

وأشار إلى أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات تخصصية دقيقة داخل المحافظات يجسد مفهوم التغطية الصحية الشاملة، ويعزز العدالة في إتاحة الخدمات الصحية المتقدمة لكافة المواطنين، دون الحاجة للانتقال إلى مراكز علاجية خارج نطاق محافظاتهم.

وشدد رئيس الهيئة على أن ما تحقق في خدمات طب الأسنان يعكس كفاءة الكوادر الطبية وتوافر البنية التحتية المتطورة، إلى جانب الدعم المستمر بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

واختتم الدكتور أحمد السبكي بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تواصل تطوير خدمات طب الأسنان وجراحات الوجه والفكين، والعمل على توطين أحدث البروتوكولات العلاجية والتقنيات الطبية المتقدمة داخل منشآتها، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج الصحية، وتحسين جودة حياة المواطنين، ودعم توجه الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل ومستدام.