نشرة التوك شو| أديب يحذر من صراع "خارج السيطرة".. وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من ثوابت مصر

كتب : حسن مرسي

02:00 ص 28/03/2026

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أديب: العالم يتشكل من جديد قدام عنينا.. لازم نكون مستعدين لأسوأ السيناريوهات

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن العالم يشهد تغييرًا جذريًا في طريقة التعامل مع الأزمات الدولية، مشيرًا إلى أن القواعد القديمة التي كنا نعمل بها لم تعد صالحة.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الدول الكبرى والمنظمات العالمية بدأت فجأة تتحدث بلغة مختلفة تمامًا، مما يستدعي فهمًا جديدًا للمشهد العالمي الذي يتشكل أمام أعيننا.

عمرو أديب: أمن الخليج هو أمن مصر.. إحنا كتلة واحدة طول عمرنا

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الغالبية العظمى من الشعب المصري تقف مع أشقائها في دول الخليج العربي، مشددًا على أن أمن الخليج هو أمن مصر وأمن مصر هو أمن الخليج.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن مصر ودول الخليج كتلة واحدة، ووقفت جنب بعضها عبر التاريخ، ولا يمكن لأي أحد أن يروج لفكرة غير ذلك.

أستاذ علوم سياسية: إيران فقدت الثقة في أي مفاوضات مع واشنطن.. وتصر على شروطها

أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران ليست سوى مناورات أمريكية لإعادة تموضع القوات وحشد المزيد من القوى العسكرية في المنطقة، والتقاط الأنفاس بالنسبة للنظام الإيراني.

خبير اقتصادي: ترشيد الإنفاق العام وزيادة الإنتاج أساس تحقيق التوازن

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الشوادفي أن تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي يتطلب ترشيد الإنفاق العام، تعظيم الإيرادات، وتوجيهها نحو زيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات إقليمية وخارجية كبيرة بسبب الحروب والتوترات، مما يستدعي التركيز على زيادة المعروض من السلع والخدمات لمواجهة التضخم.

أستاذ علاقات دولية: تمديد مهلة إيران حتى 6 أبريل تكتيك أمريكي للمناورة بالقوة

أكد أستاذ العلاقات الدولية الدكتور رامي عاشور أن تمديد المهلة الأمريكية حتى 6 أبريل يُعد تكتيكًا وأداة من أدوات المناورة في التفاوض، مشيرًا إلى أنها مساومة مبنية على تهديد باستخدام القوة، إما أن يردخ الجانب الإيراني أو يواجه استهدافًا شاملاً لمنشآت الطاقة، معتبرًا أن الولايات المتحدة تمتلك القدرة الكاملة على تنفيذ ذلك في البنية التحتية الإيرانية.

