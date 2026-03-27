أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران ليست سوى مناورات أمريكية لإعادة تموضع القوات وحشد المزيد من القوى العسكرية في المنطقة، والتقاط الأنفاس بالنسبة للنظام الإيراني.

وقال تركي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن الطرفين متمسكان بمواقفهما الصلبة منذ بداية الأزمة، ولم يقدم أي منهما تنازلات، مشيرًا إلى أن اختبار قوة كل طرف قد يكون بداية لنهاية هذه الجولة من الصراع.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن إيران فقدت الثقة بشكل كامل في أي مفاوضات مع واشنطن، وتصر على شروطها المعلنة التي تشمل وقف الهجمات، وضمانات بعدم تكرار الحرب، ودفع تعويضات، وإنهاء القتال على جميع الجبهات، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز.

وأوضح أن هذه المطالب الإيرانية قوبلت بـ15 بندًا أمريكيًا لم ترد عليها طهران بعد، تتعلق بوقف البرنامج النووي وتفكيك المنظومة الصاروخية وعلاقاتها بالوكلاء في الإقليم وفرض رقابة دولية صارمة.

وتابع الدكتور إسماعيل تركي أن الأهداف الأمريكية واضحة وتتمثل في القضاء على النظام الإيراني وإخضاعه واستسلامه، ووضع اليد على موارده النفطية.

وأشار إلى أن العوامل الإسرائيلية هي الأكثر تأثيرًا في دفع الحرب نحو الاستمرار، حيث تسعى تل أبيب لتدمير أكبر قدر ممكن من الداخل الإيراني، خاصة مع الحديث عن إرسال 10 آلاف جندي أمريكي إضافي إلى المنطقة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الأصوات المتصاعدة لوقف الحرب جاءت من دول العالم المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة، مثل دول الاتحاد الأوروبي، ودول المنطقة (مصر وتركيا وباكستان)، والصين واليابان.

وأكد أن هذه الضغوط الدولية ساهمت في دفع الطرفين نحو نهج سياسة تفاوضية، رغم أن كل طرف قدم سقف مطالب أعلى من وجهة نظره، مما يجعل التوصل لنقاط وسط ترضي الطرفين أمرًا صعبًا.