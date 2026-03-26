قال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الشاه الإيراني كان حليفًا قويًا للولايات المتحدة وأحد شركائها الاستراتيجيين في المنطقة، لكنه سقط رغم ذلك، وبعدها جاء نظام رجال الدين الحالي بقيادة المرشد الأعلى ليحوّل الصراع العربي الإسرائيلي إلى صراع ديني سني شيعي، بما يخدم مصالحه التوسعية."

إيران تسعى لإقامة إمبراطورية شيعية في المنطقة

أضاف "غطاس" خلال لقائه مع الإعلامية سماح السعيد في بودكاست "صد رد" المذاع عبر "مصراوي"، أن إيران لا تخفي طموحاتها الإمبراطورية، مؤكدًا: "القيادة الإيرانية تعمل على إقامة نفوذ شيعي فارسي في المنطقة، عبر دعم جماعات مثل: حزب الله في لبنان، وحماس في غزة، والحوثيين في اليمن، مستغلة الصراعات الإقليمية لتحقيق أهدافها."

وأشار رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن الولايات المتحدة حافظت على دور إيران كدولة وظيفية لضمان مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، بينما كانت المفاوضات حول المشروع النووي محور اهتمام العالم.

وتابع "غطاس": الإيرانيون أظهروا براعة كبيرة في التفاوض وتأجيل أي التزامات، ما أجبر الولايات المتحدة على التكيف مع واقعهم السياسي".

وأوضح أن المفاوضات الإيرانية كانت تتضمن 15 نقطة، 3 منها رئيسية، بدأت في عمان ثم انتقلت إلى السفارة العمانية في السويد، لكنها فشلت، مما فتح المجال أمام الحرب، مؤكدًا أن ترامب اعتقد أن الضربات ستجبر إيران على التفاوض والتوقيع على الشروط.

وواصل: "في تلك الفترة، لم يكن تغيير النظام الإيراني هدفًا أمريكيًا أو إسرائيليًا، وفشلت المفاوضات رغم براعة الإيرانيين في التملص والتفاوض لسنوات، وهو ما دفع ترامب لتحديد أجال زمنية لإنهاء المفاوضات بسرعة، لتفادي شراء الوقت من قبل الإيرانيين".

الدور الأمريكي في وقف حرب الـ12 يومًا على إيران

تناول سمير غطاس التدخل الإسرائيلي المباشر في البرنامج النووي الإيراني، قائلًا: "تم اغتيال قيادات عسكرية وعلماء نوويين واستهداف منشآت حيوية، في حرب قصيرة استمرت 12 يومًا عرفت بعدها بحرب الـ12 يومًا، لافتًا إلى أنها أوقفها ترامب شخصيًا لتفادي تصعيد أكبر، وضمان استجابة إيران للشروط الأمريكية".

وأضاف: "ترامب أوقف الحرب بعد 12 يومًا من جانب واحد، دون اللجوء إلى وسطاء أو مجلس الأمن، بمجرد مكالمة هاتفية، وبدأت المفاوضات حول المشروع والشروط الأمريكية التي حاولت إيران التملص منها".

سمير غطاس يكشف سمات الحرب الحالية على إيران

تطرق "غطاس"، إلى سمات الحرب الأمريكية الإسرائيلية الحالية على إيران قائلًا: "أول سمة هي الخسائر الهائلة واستخدام كمية غير مسبوقة من المقذوفات والقنابل، إذ استخدمت إسرائيل 15 ضعف ما استخدمته في الحرب السابقة، وإيران استخدمت صواريخها التي لم تستخدمها من قبل".

وتابع: "ثاني سمة هي التسارع الشديد في الأحداث، بحيث لم يستطع المتابعون والمحللون التنبؤ بما يحدث، سواء ليلًا أو صباحًا، وثالث سمة هي حالة عدم اليقين الكامل؛ فلا أحد، بما في ذلك المراكز الاستراتيجية العالمية والمحللين، يمكنهم التنبؤ بدقة بنهاية الحرب أو المدة التي ستستغرقها".

واختتم الدكتور سمير غطاس قائلًا: أي تفسير ديني أو عقائدي للوضع لا يمكن أن يُعتمد كمرجع للحقائق المطلقة في السياسة؛ مؤكدًا أن الواقع يتطلب فهمًا دقيقًا للحقائق الميدانية والاستراتيجية، وأن السياسة الأمريكية والإسرائيلية تجاه إيران مرتبطة بالمصالح الاستراتيجية الإقليمية والدولية أكثر من أي اعتبارات دينية.

اقرأ أيضًا:

سمير غطاس: هيئة إدارة غزة ما زالت نظرية.. وواشنطن تضغط على نتنياهو لتغيير خطابه

تهديدات باستئناف الحرب.. سمير غطاس: نتنياهو يُواجه اتهامات بالرشوة

سمير غطاس: حماس عرضت "سلاحنا يحمي إسرائيل من 7 أكتوبر جديد".. وتل أبيب رفضت العرض