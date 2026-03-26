"استكمال الحرب على إيران".. سبب زيارة كونداليزا رايس للبيت الأبيض

كتب : أحمد العش

10:04 م 26/03/2026

الدكتور سمير غطاس

قال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن زيارة كونداليزا رايس الأخيرة للبيت الأبيض أثارت العديد من علامات الاستفهام، مشيرًا إلى أنها جاءت بناءً على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وليست زيارة عابرة أو عشوائية.

أضاف "غطاس" خلال لقائه مع الإعلامية سماح السعيد في بودكاست "صد رد" المذاع عبر "مصراوي"، أن رايس، المعروفة بكونها وزيرة خارجية سابقة ومستشارة للأمن القومي، ليست شخصية عادية، فهي بروفيسورة علوم سياسية وصاحبة كتب ونظريات مهمة، وقد شاركت في أكبر المنتديات السياسية لتقديم رؤاها حول الاستراتيجية الإقليمية، وخاصة فيما يتعلق بخطر إيران على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن ترامب استضاف رايس بعد توصيات مساعديه الذين أشاروا إلى أفكارها وخبرتها الاستراتيجية، مضيفًا أن ما تسرب من اللقاء يظهر دعمها لاستمرار السياسات الأمريكية تجاه إيران، بالإضافة إلى أنها أوصت باستكمال الحرب على إيران حتى النهاية، بما في ذلك الضغط لتغيير النظام إذا لزم الأمر، وهو موقف سبق أن تبنته أثناء عملها في إدارة الرئيس السابق جورج بوش.

أكد الدكتور سمير غطاس، أن كونداليزا رايس تتمتع بثقل سياسي واستراتيجي يفوق جميع من حول ترامب، سواء وزير الخارجية أو وزير الدفاع أو مستشار الأمن القومي، مما يجعلها المرجع الأساسي في تقييم المخاطر وتقديم التوصيات الاستراتيجية.

وأوضح أن هذا اللقاء يعكس رغبة الرئيس ترامب في الاستفادة من خبرتها الطويلة ووجهات نظرها حول الشرق الأوسط الكبير والفوضى الخلاقة.

