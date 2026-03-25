طيارو الدليفري يتحدون الطقس السيئ في شوارع المهندسين

كتب : أحمد العش

02:30 م 25/03/2026
    صور سقوط البرد في مصر مارس 2026 (4)
تصوير - زياد أحمد:

تعرضت منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، لموجة طقس مفاجئة اتسمت بشدة الاضطراب، إذ تساقطت حبات برد بكثافة تزامنًا مع أمطار رعدية غزيرة، في مشهد غير معتاد أثار حالة من الارتباك بين المواطنين.

ورصدت عدسات "مصراوي" تفاصيل الحالة الجوية، إذ بدت الشوارع مغطاة بطبقات من حبات البرد، فيما تباطأت حركة السير بشكل ملحوظ نتيجة تجمع المياه وانخفاض مستوى الرؤية.

ووثقت اللقطات لحظة هطول حبات البرد على المواطنين خلال سيرهم بالشوارع، والذين احتموا بملابسهم وبأيديهم من شدة هطول تلك الحبات.

وأظهرت الصور الملتقطة مشاهد لعمال توصيل الطلبات وهم يواصلون عملهم رغم سوء الأحوال الجوية، إذ ظهروا يقودون دراجاتهم النارية وسط تجمعات مياه الأمطار التي غمرت الشوارع، في محاولة لتجاوز الظروف الصعبة والحفاظ على استمرارية خدماتهم.

وتأتي هذه الأجواء ضمن حالة من عدم الاستقرار التي تشهدها عدة مناطق، مع استمرار تدفق السحب الرعدية المحملة بالأمطار على القاهرة الكبرى ومحيطها، وسط توقعات بتواصل سقوط الأمطار المصحوبة بالبرد على فترات متقطعة.

ويصاحب هذه الحالة نشاط للرياح المحملة بالأتربة، ما يزيد من صعوبة الرؤية في بعض المناطق، خاصة مع تأثير الهواء الهابط من السحب الرعدية، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء التنقل.

الطقس حالة الطقس اليوم الطقس اليوم العاصفة في مصر أماكن سقوط الأمطار الأمطار الرعدية موعد تحسن الطقس حبات البرد

