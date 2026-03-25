إعلان

رئيس برلمانية "الجبهة الوطنية" يكشف عن تفاصيل لقائه رئيس "النواب"

كتب : نشأت حمدي

02:10 م 25/03/2026

النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، عن تفاصيل لقائه رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة لقاءات مع رؤساء الهيئات البرلمانية.

وقال وهدان، في تصريحات له عقب اللقاء، إن اللقاء كان متعلقًا بتنسيق العمل داخل المجلس، وإن رئيس المجلس وعد بإتاحة فرصة أكبر للاطلاع على مشروعات القوانين والتشريعات قبل الجلسة العامة بوقت كافٍ، وأنه سيتم أخذ رأي الأحزاب السياسية في الأجندة التشريعية المقبلة، والاطلاع على رأي الأحزاب السياسية المختلفة في عدد من الملفات.

وأضاف النائب أن رئيس المجلس طالب الهيئات البرلمانية بتقديم مشروعات قوانين تفيد المجتمع خلال الفترة المقبلة.

وأشار النائب إلى أن رئيس المجلس شدد على أن مكتبه مفتوح للجميع، وأنه سيتم فتح قنوات للتواصل مع مختلف الهيئات البرلمانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب سليمان وهدان الجبهة الوطنية الهيئة البرلمانية رئيس النواب

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

