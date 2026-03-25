بدأ المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لقاءاته، اليوم الأربعاء، مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة تحت القبة، واستهلها بلقاء النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.



ويلتقي رئيس المجلس، اليوم، 11 رئيس هيئة برلمانية في اجتماعات منفصلة، وتشمل أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، والمصري الاجتماعي الديمقراطي، والوفد، والإصلاح والتنمية، والنور، والتجمع، والمؤتمر، والعدل .

ويأتي هذا الاجتماع قبل أيام قليلة من الجلسة العامة المقررة يوم 29 مارس 2026؛ حيث من المتوقع أن يناقش خلالها المجلس قضايا سياسية وتشريعية ذات أهمية؛ لا سيما في ظل الظروف الراهنة.

ويتوقع أن يتناول اجتماع رؤساء الهيئات البرلمانية استعراض أجندة عمل اللجان خلال الفترة المقبلة، ومناقشة مشروعات القوانين المنتظر عرضها، إلى جانب تحديد أولويات العمل البرلماني؛ خصوصًا في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي تتطلب سرعة إنجاز عدد من التشريعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والحماية الاجتماعية.