بدء اجتماعات رئيس مجلس النواب مع رؤساء الهيئات البرلمانية -تفاصيل

كتب : نشأت حمدي

01:52 م 25/03/2026

مجلس النواب

بدأ المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لقاءاته، اليوم الأربعاء، مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية الممثلة تحت القبة، واستهلها بلقاء النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.


ويلتقي رئيس المجلس، اليوم، 11 رئيس هيئة برلمانية في اجتماعات منفصلة، وتشمل أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، والمصري الاجتماعي الديمقراطي، والوفد، والإصلاح والتنمية، والنور، والتجمع، والمؤتمر، والعدل .

ويأتي هذا الاجتماع قبل أيام قليلة من الجلسة العامة المقررة يوم 29 مارس 2026؛ حيث من المتوقع أن يناقش خلالها المجلس قضايا سياسية وتشريعية ذات أهمية؛ لا سيما في ظل الظروف الراهنة.

ويتوقع أن يتناول اجتماع رؤساء الهيئات البرلمانية استعراض أجندة عمل اللجان خلال الفترة المقبلة، ومناقشة مشروعات القوانين المنتظر عرضها، إلى جانب تحديد أولويات العمل البرلماني؛ خصوصًا في ظل التطورات السياسية والاقتصادية التي تتطلب سرعة إنجاز عدد من التشريعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد والاستثمار والحماية الاجتماعية.

مجلس النواب الهيئات البرلمانية أجندة عمل اللجان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بمقشة وابتسامة.. بطولة عامل نظافة تحت الأمطار بكفر الشيخ: "ربنا هو السند"
أخبار المحافظات

بمقشة وابتسامة.. بطولة عامل نظافة تحت الأمطار بكفر الشيخ: "ربنا هو السند"
الأرصاد: منخفض جوي قوي وراء أمطار رعدية وسيول محتملة.. والذروة خلال ساعات
أخبار مصر

الأرصاد: منخفض جوي قوي وراء أمطار رعدية وسيول محتملة.. والذروة خلال ساعات
الرئيس السيسي يوجه بدعم الاستثمار وحماية الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج
أخبار مصر

الرئيس السيسي يوجه بدعم الاستثمار وحماية الصناعة المحلية وتعزيز الإنتاج
مفاجأة.. نجل كريستيانو رونالدو في تدريبات ريال مدريد.. ما القصة؟
رياضة عربية وعالمية

مفاجأة.. نجل كريستيانو رونالدو في تدريبات ريال مدريد.. ما القصة؟
أسامة ربيع: انتظام الملاحة في قناة السويس رغم الطقس السيئ وعبور 39 سفينة
أخبار المحافظات

أسامة ربيع: انتظام الملاحة في قناة السويس رغم الطقس السيئ وعبور 39 سفينة

الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟