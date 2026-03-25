استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مارك برايسون-ريتشاردسون سفير بريطانيا بالقاهرة ووفد مرافق له، لبحث موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.

رحب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالسفير البريطاني وكل الحضور، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وبريطانيا، مستعرضًا الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية بالجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وأشار "جمبلاط" إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل إقامة شراكات إستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البريطانية في مجالات التصنيع المختلفة، وتم مناقشة إمكانية التعاون المشترك للاستفادة من ماكينات التحكم الرقمي CNC المتطورة وخطوط الإنتاج بالشركات التابعة للوزارة لتصنيع قطع الغيار التي تلبي مختلف الأغراض.

وأوضح أن اللقاء شهد كذلك مناقشة إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التعليم خاصةً في ظل الشراكة المثمرة القائمة بين قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي ومؤسسة "بيرسون" البريطانية في مجال التعليم الفني، لافتًا إلى أنه تم في هذا الصدد بحث سبل زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالمنشآت التعليمية التابعة للإنتاج الحربي والحاصلة على اعتماد "بيرسون"، وإقامة شراكة مع الجهات البريطانية لاكتساب الخبرات التعليمية وتطبيقها في الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة والكلية التكنولوجية المتوسطة التابعتين لوزارة الإنتاج الحربي، بما يساهم في تعزيز مجال التعليم العالي والتعليم الفني في مصر.

بدوره توجه السفير البريطاني بالقاهرة إلى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالشكر على حُسن الاستقبال، مستعرضًا عدد من الموضوعات التي يمكن التكامل فيها مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي ومنها التعاون في مجال تنفيذ المشروعات التنموية بما يعود بالنفع على المواطن المصري، لافتًا إلى حرص الجانب البريطاني على تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين من خلال تعزيز الشراكات التعاونية الثنائية في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.

اقرأ أيضاً:

