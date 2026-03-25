أجرى إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بأحياء القاهرة للإشراف على جهود الأجهزة التنفيذية لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بالشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق.

رافق المحافظ في جولته م. عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، وم. مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة المياه، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولو شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون ميدانيًا، مشيرًا إلى انتشار 137 معدة (شفاطات وبدالات ونافوري) بمطالع ومنازل الكباري في كافة أحياء العاصمة للتعامل الفوري مع تراكمات المياه، بالإضافة إلى وجود 24 ألف بالوعة أمطار لتصريف المياه.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد مبكرًا للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا إلى وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس.

وشدد محافظ القاهرة، على كافة المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة لشفط أي تراكمات إن وجدت، حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه تم ربط الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه والتعامل الفوري معها.



