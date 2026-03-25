شعبة الخضروات تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم وسر وصولها لـ 40 جنيهاً

كتب : داليا الظنيني

12:20 ص 25/03/2026

كشف حاتم النجيب، المتحدث الرسمي باسم شعبة الخضروات باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الحقيقية وراء القفزة الكبيرة في أسعار الطماطم بالأسواق المصرية، موضحاً أن التغيرات المناخية الأخيرة لعبت دوراً محورياً في تراجع حجم المعروض من المحصول.

وقال النجيب، خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد أثر سلباً على نضج وإنتاجية المحاصيل، لافتاً إلى أن السوق يعيش حالياً فترة انتقالية بين انتهاء "العروة السابقة" وبدء الاستعداد لطرح إنتاج "العروة الجديدة".

وأضاف المتحدث باسم الشعبة أن الارتفاع الحالي في الأسعار هو وضع "مؤقت" ولن يستمر طويلاً، متوقعاً حدوث انفراجة قريبة وانخفاضاً ملموساً في الأسعار فور دخول العروة الجديدة وزيادة كميات الإنتاج المطروحة في الأسواق والميادين.

وأوضح النجيب خارطة الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن سعر كيلو الطماطم في "سوق العبور" (للجملة) يتراوح ما بين 22 و30 جنيهاً، بينما يصل للمستهلك النهائي في أسواق التجزئة بأسعار تتراوح ما بين 35 و40 جنيهاً للكيلو الواحد.

وتابع في ختام تصريحاته بالتأكيد على أن العوامل الجوية هي المحرك الأساسي لهذه الموجة الغالية.
وأضاف أن استقرار الطقس وانتظام دورات الحصاد الجديدة سيعيد التوازن للسوق ويخفف الأعباء عن كاهل المواطنين في القريب العاجل.

