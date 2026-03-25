أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الدور المصري في تهدئة الأوضاع بالشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.

أشاد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالدور الذي تقوم به الدولة المصرية في ترسيخ معادلة الاستقرار الإقليمي، في ضوء تزايد حدة الصراع على خلفية تبادل الهجمات بين إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران.

وأكد أن التحركات التي تقودها القيادة السياسية تعكس فهمًا عميقًا لطبيعة التحديات التي تمر بها المنطقة، وحرصًا واضحًا على منع اتساع الصراعات، من خلال تبني نهج يقوم على الحوار والتفاهم ودعم الحلول السياسية.

وأشار في بيان، إلى أن مصر تدرك أن الحفاظ على الأمن الإقليمي يتطلب بناء وعي حقيقي لدى الشعوب، مؤكدًا أن التحركات المصرية تتم وفق رؤية شاملة تقوم على دعم مؤسسات الدول الوطنية والحفاظ على وحدة أراضيها.

وحذر الحسيني من أن سقوط الدول أو إضعافها يمثل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن الدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي يعكس مسؤولية تاريخية لا يمكن التخلي عنها.

وقال عضو مجلس النواب إن استمرار التحركات الدبلوماسية النشطة يعزز فرص التهدئة، ويؤكد أن القاهرة ستظل طرفًا رئيسيًا في أي معادلة تحقق السلام وتحافظ على أمن الشعوب العربية والمنطقة بالكامل.

نائب: دور مصر محوري في إنهاء الصراع بالمنطقة

من جهته، أكد النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية التحركات المصرية الأخيرة بالتنسيق مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل إنهاء الصراع الدائر في المنطقة، عقب الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي ضد إيران، وما تبعه من أزمات أثرت على كافة الأطراف.

وأشار النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مصر منذ البداية لديها موقف واضح برفض التصعيد، والتأكيد على أهمية التفاوض والحوار في إنهاء الأزمات.

وحذر التلواني من أن استمرار الصراع بهذه الصورة ينذر بدخول المنطقة في نفق مظلم، قائلًا إن الأمر يتطلب الاستجابة للتحركات المصرية، وضرورة التوصل إلى حلول سلمية عاجلة.

وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن الاتصالات المصرية للتهدئة لها تأثير كبير في هذه المرحلة، خاصة مع وجود مؤشرات على الاستجابة للتفاوض والحوار بين مختلف الأطراف.

وفي السياق ذاته، شدد إسلام التلواني على أهمية الدور المصري الداعم للأشقاء العرب، خاصة في دول الخليج، فيما يتعلق برفض أي اعتداءات على أراضيهم، والتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول العربية.

برلماني: التحركات المصرية المتوازنة رسخت مكانة القاهرة كقوة ضامنة للاستقرار الإقليمي

أكد النائب محمد عبدة أن التحركات المصرية المتوازنة أسهمت في ترسيخ مكانة القاهرة كقوة رئيسية ضامنة للاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية المصرية تعتمد على التوازن والحكمة في التعامل مع الأزمات، بما يعزز فرص الحلول السلمية ويحد من التصعيد.