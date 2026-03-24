كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية في تنفيذ برنامج موسع للندوات الإرشادية البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم تنفيذ نحو 6170 ندوة إرشادية بيطرية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف جهود الإرشاد البيطري وتعزيز الوقاية وتحسين صحة الحيوان.

توجيهات لتعزيز الوعي البيطري



وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن تنفيذ هذه الندوات يأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود الإرشاد البيطري ورفع الوعي لدى المربين بالممارسات السليمة، وتعزيز مفهوم الوقاية كخط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية.

وأوضح "الأقنص" أن الندوات ركزت على عدد من المحاور الرئيسية، حيث تم تنفيذ 1898 ندوة في مجالات الوقاية والأمن الحيوي، و543 ندوة حول أنفلونزا الطيور، و484 ندوة عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إلى جانب عدد من الندوات التي ركزت على التوعية بالصحة العامة والرعاية الحيوانية، فضلًا عن الندوات المتعلقة بالتعامل الآمن مع الحيوانات.

مبادرات للتوعية ومكافحة الأمراض



وأشار إلى استمرار تنفيذ الندوات الخاصة بمرض السعار والرفق بالحيوان في إطار مبادرات الهيئة، وعلى رأسها مبادرة "إيد واحدة ضد السعار"، ومبادرة "السفير البيطري الصغير"، التي تستهدف رفع الوعي لدى الأطفال والنشء بأساسيات الصحة العامة والرفق بالحيوان.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الجهود تُنفذ بالتوازي مع أعمال التحصين، والتقصي الوبائي، والمرور على الأسواق والمجازر، بما يسهم في توفير بيئة صحية آمنة وتحسين مستوى الإنتاج الحيواني دعمًا للأمن الغذائي.

ودعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية جميع المربين إلى التعاون مع فرق الإرشاد البيطري، والاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة عبر الوحدات البيطرية، والإبلاغ عن أي حالات اشتباه مرضي من خلال الخط الساخن (19561).