نظم قصر ثقافة الشاطبي حفلا فنيا احتفالا بعيد الفطر المبارك، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

أحيا الحفل فرقة أطفال وطلائع الشاطبي للفنون الشعبية بقيادة الفنانة سمر القصاص، وقدمت خلاله باقة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور منها سنوحي، جرس الفسحة، إسكندراني، نوبي، العتبة جزاز، يلا بينا، هو وهي، وحطة يا بطة، وغيرها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كما شهدت الفعاليات ورشة تصميم لوحات فنية تعبر عن مظاهر الاحتفال بالعيد تدريب الفنان محمد شحاتة، مدير قصر ثقافة الشاطبي، وعلاء أحمد.

واختتم اليوم مع فقرة الأراجوز نتاج الورشة التي نفذتها الفنانة سمية خميس خلال إجازة نصف العام الدراسي، وشملت الفقرة تقديم عرض توعوي بهدف غرس القيم والسلوكيات الإيجابية لدى الأطفال.

أقيم الحفل بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة محمد حمدي، ومن خلال فرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة الفنانة د. منال يمني، وجاء ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة، شمل نحو 90 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بجميع المحافظات احتفالا بعيد الفطر، نفذت في القصور والأندية والساحات، وتنوعت ما بين عروض الفنون الشعبية والموسيقى العربية والعروض المسرحية وأنشطة الأطفال وغيرها، إلى جانب عرض أفلام موسم العيد في 18 موقعا تابعا لها بـ 15 محافظة بأسعار مخفضة، فضلا عن امتداد الفعاليات إلى 7 مناطق بالإسكان البديل ضمن برنامج يهدف إلى تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالخدمة إلى مختلف الفئات.