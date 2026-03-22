شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن -إحدى مبادرات "100 مليون صحة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، نجحت في تقديم خدماتها الطبية المتكاملة لـ2 مليون و145 ألف مواطن من الفئة العمرية 65 عامًا فأكثر، وذلك منذ انطلاقها في أكتوبر 2022 وحتى الآن.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

إقبال كثيف على ممشى أهل مصر في ثالث أيام عيد الفطر

شهد ممشى أهل مصر إقبالًا كثيفًا من المواطنين، اليوم، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد عشرات من الأسر والشباب منذ الساعات الأولى للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المميزة على ضفاف نهر النيل.

طرح مناقصة إغلاق مقلب أبو زعبل بتمويل البنك الدولي لمدة 28 شهرًا – مستند

أعلنت وزارة البيئة، بتمويل من البنك الدولي، طرح مناقصة لأعمال إغلاق مقلب أبو زعبل (لوط واحد) لمدة 28 شهرًا.

إقبال كثيف على حديقة الحرية بالزمالك في ثالث أيام عيد الفطر

شهدت حديقة الحرية بالزمالك، اليوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال ثالث أيام عيد الفطر، حيث توافد الأسر والشباب منذ الساعات الأولى من الصباح للاستمتاع بالأجواء الهادئة والمساحات الخضراء التي توفرها الحديقة في قلب منطقة الزمالك.

تشديدات حكومية للمحافظات: منع التعديات ومراقبة الأسواق في العيد

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، توجيهات مشددة للمحافظين، بشأن التعامل خلال فترة عيد الفطر المبارك على مستوى الدولة.

الأرصاد: سحب ممطرة وتحذيرات من سيول بجنوب سيناء وخليج السويس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تمركز السحب الممطرة على محافظة أسيوط، مع توقعات بامتدادها إلى مناطق من محافظة سوهاج، في ظل استمرار تدفق السحب على المنطقتين.

قطع المرافق والإزالة.. تنبيهات عاجلة لأصحاب مخالفات البناء

وجهت وزارة التنمية المحلية والبيئة، جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفات البناء التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد.

بـ176.6 مليون جنيه.. ننشر نتيجة المزايدة على ترام الرمل بالإسكندرية

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، نتيجة التزايد والترسية بالمزايدة العامة لأعمال فك وإزالة ونقل وبيع أجزاء أصناف ومهمات من ترام الرمل بالإسكندرية.

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وسيول محتملة بسيناء والصعيد خلال ساعات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب الممطرة على عدد من المناطق، ما ينذر بسقوط أمطار متفاوتة الشدة خلال الساعات المقبلة.

الصحة: تقديم خدمات مبادرة كبار السن لـ2.1 مليون مواطن منذ انطلاقها

وزير الري يتابع جاهزية منظومة الصرف الزراعي خلال إجازة عيد الفطر

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس محمد عبد السميع، رئيس هيئة الصرف، لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعي خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

