حذر الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري التغذية العلاجية، من العادات الغذائية الخاطئة التي تتحول إلى ترندات في العيد، منتقدًا الإقبال الكبير على الفسيخ والرنجة وكأنه شم النسيم، إلى جانب الكعك والبسكويت الذي يضاعف السكريات.

وقال فهمي في تصريحات تلفزيونية إن المعدة المصرية تصاب بالحيرة في العيد؛ فبينما يحتفل العالم بعيد الفطر، يتحول الاحتفال عند البعض إلى ما يشبه شم النسيم، لافتًا إلى أن بعض المبررات بأن الفسيخ يحدق المعدة بعد صيام شهر هي سلوكيات خاطئة تمامًا.

وأضاف استشاري التغذية أن المعدة التي كانت هادئة طوال شهر الصيام، رغم بعض التجاوزات، لا تلبث أن تتعرض لصدمة حقيقية بسبب الملوحة العالية في الفسيخ والسكريات المركزة في الكعك، مما يسبب أزمات معوية حادة.

وأوضح أن هذا التناقض الغذائي بين المالح والحلو يشكل عبئًا كبيرًا على الجهاز الهضمي الذي يحتاج إلى انتقال تدريجي للعودة إلى نمط الأكل الطبيعي.

وقال إن الصيام يفرض الامتناع عن الطعام أثناء الحركة والنشاط الطبيعي، مما يجبر الجسم على كسر الخلايا العجوزة والمريضة وتطهير الجسم، بينما الصيام المتقطع يختار فيه الشخص ساعاته على مزاجه، وغالبًا ما يختار وقت النوم، فلا يشعر بالجوع الحقيقي الذي يحقق الاستفادة الطبية المرجوة.

وحذر استشاري التغذية من تعميم الصيام المتقطع للجميع، خاصة النساء، موضحًا أن التغيرات الهرمونية للمرأة تجعل من الصيام المتقطع الطويل غير مناسب كنمط حياة دائم، على عكس الرجل الذي يتمتع باستقرار هرموني أكبر.

وأكد أن تطبيق أنظمة الصيام دون فهم طبيعة الجسم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة عند النساء في مراحل عمرية مختلفة.

ورد على الاعتقاد الشائع بأن تناول وجبة واحدة فقط في اليوم هو الحل المثالي للسمنة، مشيرًا إلى أن نصف الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يتناولون وجبة واحدة بالفعل، لكن العبرة ليست بعدد الوجبات بل بما تحتويه.

وأكد أن نتائج الصيام المتقطع مؤقتة وغير مستمرة، حيث يتوقف الجسم عن الاستجابة بعد فترة قصيرة. ووجه نصيحة قائلاً: "كل ما تريد ولكن بكميات بسيطة، والسر يكمن في الأكل الطبيعي".

