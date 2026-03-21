أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مباحثات مع العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، إلى جانب بحث الاعتداءات الإيرانية المستمرة التي تستهدف دول المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية، فضلًا عن تهديدها للسلم والأمن الدوليين.

تفاصيل زيارة السيسي للبحرين اليوم

ووصل الرئيس السيسي، صباح اليوم السبت، إلى مملكة البحرين، وكان في استقباله العاهل البحريني لدى وصوله.

وغادر الرئيس السيسي، المملكة، عقب انتهاء المباحثات التي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة، وكان في مقدمة مودعيه ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من المسؤولين.

جهود مصر في خفض التصعيد بالمنطقة

وكان الرئيس السيسي قد أجرى مؤخرًا جولة خليجية شملت الإمارات العربية المتحدة وقطر، وذلك في إطار تأكيد تضامن مصر الكامل مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودعمها في مواجهة التحديات الراهنة، مع التشديد على رفض القاهرة القاطع للاعتداءات غير المبررة التي تستهدف أمن واستقرار الدول الشقيقة.

