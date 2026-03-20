محافظ الجيزة يتفقد مستشفى التحرير العام للاطمئنان على الرعاية الصحية في أول أيام عيد الفطر

كتب : أحمد العش

11:31 م 20/03/2026 تعديل في 11:32 م
    جانب من تفقد محافظ الجيزة لمستشفى التحرير العام بإمبابة (3)
    جانب من تفقد محافظ الجيزة لمستشفى التحرير العام بإمبابة (4)
    جانب من تفقد محافظ الجيزة لمستشفى التحرير العام بإمبابة (2)

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة في أول أيام عيد الفطر 2026 تفقد خلالها مستشفى التحرير العام بإمبابة للاطمئنان على انتظام تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

تفاصيل تفقد "الأنصاري" للأقسام الحيوية لمستشفى التحرير بإمبابة

وتفقد محافظ الجيزة، أقسام الرعاية المركزة، والغسيل الكلوي، والاستقبال، والصيدلية، ورعاية الأطفال؛ للوقوف على جاهزية المستشفى، والحالة الصحية للمرضى المتواجدين، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

واستمع "الأنصاري" إلى عدد من الحالات المرضية موجّهًا مدير مديرية الشؤون الصحية بضرورة استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، متمنيًا أن يمنّ الله عليهم بالشفاء العاجل.

محافظ الجيزة: تطوير المنظومة الصحية ودعم المستشفيات

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، خلال لقائه بالطاقم الطبي، حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتوفير الإمكانيات اللازمة لرفع كفاءة المستشفيات مشيرًا إلى وجود خطة متكاملة لتحديث الأجهزة الطبية وتقديم الدعم المستمر للفرق الطبية؛ لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

ويذكر أنه رافق المحافظ كلٌّ من إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم، نائبي المحافظ، ومحمد نور الدين، السكرتير العام وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأشرف بكر رئيس حي إمبابة والدكتور إسحاق جميل، مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة.

