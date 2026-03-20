صور.. إقبال كبير على حديقة الأزهر في أول أيام عيد الفطر

تصوير - محمد كريم:

شهدت حديقة الأزهر إقبالًا كبيرًا من الأسر والمواطنين خلال أول أيام عيد الفطر 2026، إذ تحولت الحديقة إلى ساحة مفتوحة للاحتفال والبهجة، خاصة بين الأطفال.

عدسات مصراوي توثق لحظات فرح الأطفال بعيد الفطر 2026

ووثّقت عدسات مصراوي لحظات مميزة من لعب الأطفال ومرحهم داخل الحديقة، إذ انتشرت مشاهد الجري والضحك بين المساحات الخضراء، وسط أجواء احتفالية مبهجة عكست روح العيد.

ورصدت الكاميرات استمتاع الأطفال باللعب في الرمال، إلى جانب التفاعل مع الألعاب الترفيهية المختلفة المتوفرة داخل الحديقة، إذ حرصوا على قضاء أوقات ممتعة برفقة أسرهم، في مشاهد غلبت عليها السعادة والبراءة.

توافد العائلات منذ صباح عيد الفطر 2026

وأظهرت اللقطات توافد العائلات منذ الساعات الأولى من الصباح، حاملين البالونات والألعاب، في أجواء امتلأت بالحيوية، فيما تصدرت ضحكات الأطفال ومرحهم المشهد العام داخل الحديقة، لتجسد واحدة من أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في القاهرة.

وتعتبر حديقة الأزهر واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية التي يقصدها المواطنون خلال الأعياد، لما توفره من مساحات واسعة وأنشطة متنوعة تناسب جميع الأعمار، خاصة الأطفال الباحثين عن اللعب والانطلاق.

