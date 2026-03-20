الأرصاد تحذر من موجة أتربة ورمال على الوجه البحري والقاهرة

كتب : أحمد العش

04:47 م 20/03/2026
    الطقس
    حالة الطقس اليوم الخميس 19 مارس 2026.. الأرصاد تحذر من العاصفة الترابية (2)
    حالة الطقس اليوم الخميس 19 مارس 2026.. الأرصاد تحذر من العاصفة الترابية (3)
    الطقس بمدينة الطور
    ضعف الرؤية بالعاصفة الترابية بالوادي الجديد
    عواصف ترابية بالوادي الجديد
    عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد_3
    عاصفة ترابية تضرب الوادي الجديد_3
    القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية (3)

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبيهًا عاجلًا بشأن حالة الطقس الحالية، نشرت تفاصيله عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن موجة من الرمال المثارة تؤثر حاليًا على الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.

وأضافت "الهيئة"، في تنويه قبل قليل، أن هذه الموجة قد تمتد خلال الساعات القادمة لتشمل مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مع تقدم الوقت، مع استمرار نشاط الرياح وهباتها القوية على أغلب أنحاء الجمهورية، مما يزيد من تأثير الأتربة والرمال على الطرق والمواطنين.

نصائح مهمة من "الأرصاد" بشأن العاصفة الترابية

حثت "الأرصاد" المواطنين على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال هذه الفترة، ومنها السير بعيدًا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وبقاء مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر داخل المنازل، وإحكام غلق النوافذ والأبواب وتغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة القيادة بحذر شديد على الطرق، خاصة الطرق السريعة، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مؤكدة على أهمية الالتزام بالإرشادات لتجنب أي مخاطر.

الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد: رياح وأتربة وأمطار

الأرصاد تحذر: اضطراب شديد في الملاحة البحرية حتى الأحد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طلب تمويل أمريكي بـ200 مليار دولار لحرب إيران يواجه معارضة في الكونجرس
شئون عربية و دولية

طلب تمويل أمريكي بـ200 مليار دولار لحرب إيران يواجه معارضة في الكونجرس
"أحلى قهوة في الدنيا".. موقف إنساني للرئيس السيسي وشاب من ذوي الهمم
أخبار مصر

"أحلى قهوة في الدنيا".. موقف إنساني للرئيس السيسي وشاب من ذوي الهمم
بعد تأكيدات فيتش.. صندوق النقد: آثار حرب إيران على مصر لا تزال محدودة نسبياً
أخبار البنوك

بعد تأكيدات فيتش.. صندوق النقد: آثار حرب إيران على مصر لا تزال محدودة نسبياً
من دفع الثمن؟.. السيسي يتحدث عن حرب الـ10 سنوات
أخبار مصر

من دفع الثمن؟.. السيسي يتحدث عن حرب الـ10 سنوات

الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة

