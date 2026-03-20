أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبيهًا عاجلًا بشأن حالة الطقس الحالية، نشرت تفاصيله عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن موجة من الرمال المثارة تؤثر حاليًا على الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.

وأضافت "الهيئة"، في تنويه قبل قليل، أن هذه الموجة قد تمتد خلال الساعات القادمة لتشمل مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد مع تقدم الوقت، مع استمرار نشاط الرياح وهباتها القوية على أغلب أنحاء الجمهورية، مما يزيد من تأثير الأتربة والرمال على الطرق والمواطنين.

نصائح مهمة من "الأرصاد" بشأن العاصفة الترابية

حثت "الأرصاد" المواطنين على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة خلال هذه الفترة، ومنها السير بعيدًا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، وبقاء مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر داخل المنازل، وإحكام غلق النوافذ والأبواب وتغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة القيادة بحذر شديد على الطرق، خاصة الطرق السريعة، نظرًا لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مؤكدة على أهمية الالتزام بالإرشادات لتجنب أي مخاطر.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن طقس أول أيام العيد: رياح وأتربة وأمطار



الأرصاد تحذر: اضطراب شديد في الملاحة البحرية حتى الأحد



