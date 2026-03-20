شارك إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، المواطنين احتفالهم بعيد الفطر المبارك بحديقة الحرية بالزمالك، ووزع الورود والحلوى والألعاب على الأطفال المتواجدين بها وسط إقبال كثيف من المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة استعدادات الحدائق لعيد الفطر، رافقه خلالها أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومنى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأحمد أنور العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعمر محمود الشافعي الأكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات، وألغت الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد محافظ القاهرة على استمرار التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، وصيانة المسطحات الخضراء، وصيانة شبكة وأعمدة الإنارة، وصيانة الطرق والممرات والأسوار، وصيانة دورات المياه، ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد، والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة حفاظًا على المترددين عليها.

كما وجه محافظ القاهرة بتوزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق، للحفاظ على مظهرها الحضاري أمام الرواد.

