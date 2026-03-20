محافظ القاهرة يزور جمعية الباقيات الصالحات

زار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جمعية الباقيات الصالحات "عبلة الكحلاوي" بالمقطم لتقديم التهنئة لنزلاء الجمعية من كبار السن بمناسبة عيد الفطر المبارك، وشاركهم الاحتفال بالعيد.

رافق محافظ القاهرة في جولته المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور أحمد أنور العدل، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر محمود الشافعي الأكرت، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والدكتورة مروة ياسين، رئيس مجلس إدارة جمعية الباقيات الصالحات.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الزيارة أقسام الجمعية المختلفة، واطمأن على مستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، موجّهًا بتقديم كافة الدعم للجمعية حتى تتمكن من أداء واجباتها.

وتُعد جمعية الباقيات الصالحات بالمقطم، التي أسستها الدكتورة عبلة الكحلاوي، مؤسسة خيرية رائدة تركز على رعاية مرضى الزهايمر وكبار السن، وتحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الخدمات الطبية للأولى بالرعاية عبر دار "أبي" ودار "أمي" ومستشفى متخصص، وتعمل الجمعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.



