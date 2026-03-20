نشر الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، منشورًا يوثق أجواء صلاة عيد الفطر المبارك داخل رحاب الجامع الأزهر، مع الإشارة إلى الزحام الكبير الذي شهدته ساحاته وأروقته الداخلية.

وأرفق "الأزهر" ألبوم صور يظهر اصطفاف المصلين في كل مكان، إذ امتلأت الأروقة والساحات الخارجية بالمواطنين، في مشهد يعكس الإقبال الكبير على أداء صلاة العيد، والفرحة التي تسيطر على النفوس في هذا اليوم المبارك.

وعلق الأزهر الشريف على صور المصلين بالآتي: "لا موضعَ لموطئِ قدمٍ.. صورٌ من صلاةِ عيدِ الفطرِ المبارك في رحاب الجامع الأزهر، حيثُ امتلأت أروقته وساحاته الخارجية بالمصلين"، في إشارة إلى كثافة المصلين، مؤكدًا روح الجماعة والتلاحم الاجتماعي الذي يميز صلاة العيد في رحاب الجامع الأزهر.

ويُذكر أن الجامع الأزهر يشهد كل عام توافد آلاف المصلين من مختلف الأعمار لأداء صلاة العيد، وسط أجواء مفعمة بالإيمان والبهجة.