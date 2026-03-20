أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه كان في استقبال الرئيس عند وصوله لأداء شعائر صلاة العيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من الوزراء.

كما شهدت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك حضورًا واسعًا من كافة قيادات الدولة، وقد استمع الرئيس إلى خطبة العيد والتي ألقاها الشيخ الدكتور السيد حسين عبدالباري، والتي قدم خلالها التهنئة للرئيس وللشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما أثنى على ما تشهده مصر في عهد الرئيس من أمن وأمان واستقرار وعمران.

وعقب الصلاة؛ تبادل الرئيس مع الحضور التهاني بهذه المناسبة المباركة.



وأوضح السفير محمد الشناوي، أن الرئيس توجه بعد ذلك، برفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى المركز الترفيهي بمنطقة النهر الأخضر مستقلًا المونوريل، ايذانا بافتتاح مونوريل شرق النيل ومنطقة النهر الأخضر بالعاصمة الجديدة، والتي تتضمن أكبر حديقة مركزية على مستوى العالم، حيث شارك الرئيس عددًا من الأطفال سعادتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأهداهم الهدايا بهذه المناسبة.

