الأرصاد تحذر: اضطراب شديد في الملاحة البحرية حتى الأحد
كتب : محمد نصار
اضطراب حركة الملاحة البحرية
حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط اليوم الجمعة.
وقالت الأرصاد، في بيان، إن هذه الحالة تستمر من توقيت 8 صباحًا اليوم الجمعة 20 مارس إلى توقيت 2 صباحًا يوم الأحد 22 مارس 2026.
وأشارت الهيئة إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار.
وطالبت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.
