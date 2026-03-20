حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط اليوم الجمعة.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن هذه الحالة تستمر من توقيت 8 صباحًا اليوم الجمعة 20 مارس إلى توقيت 2 صباحًا يوم الأحد 22 مارس 2026.

وأشارت الهيئة إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة والمحافظات