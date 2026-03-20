الأرصاد تحذر: اضطراب شديد في الملاحة البحرية حتى الأحد

كتب : محمد نصار

04:30 ص 20/03/2026

اضطراب حركة الملاحة البحرية

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط اليوم الجمعة.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن هذه الحالة تستمر من توقيت 8 صباحًا اليوم الجمعة 20 مارس إلى توقيت 2 صباحًا يوم الأحد 22 مارس 2026.

وأشارت الهيئة إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/س، وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب الملاحة البحرية.

الأرصاد الطقس إنذار بحري اضطراب ملاحة طقس العيد

