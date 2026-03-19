قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات وقطر تحمل العديد من الدلالات والأهداف وعلى رأسها محاولة المصالحة مع إيران والسعي لوقف العمل العسكري في المنطقة.

وأضاف "الفقي"، في تصريحات إلى مصراوي، أن من أهم دلالات زيارة الرئيس السيسي اليوم، التأكيد على دعم مصر للأشقاء في ظل حملة الانتقاد الظالمة للدور المصري، في ظل الأوضاع الراهنة.

وأشار المفكر السياسي، إلى أن الرئيس السيسي كان قد أرسل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، في زيارة موسعة إلى تلك الدول للتأكيد على الموقف المصري الداعم للأشقاء، مشددًا على أن الرئيس رأى أن يذهب بنفسه للتأكيد على هذا الموقف الراسخ وردًا على الانتقادات غير المبررة للدور المصري الواضح.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس تحمل إشارة إلى أن رئيس أكبر دولة في الوطن العربي وأكبر جيش عربي في المنطقة يدعم الأشقاء في ظل الأفعال غير المبررة والتي ليس لها تفسير من جانب إيران تجاه الدول العربية، والإخلال بمبدأ حسن الجوار والتصرف بمبدأ "عليّ وعلى أعدائي" على حد وصفه.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، أن مصر تقوم بالعديد من المساعي وقد تجد صداها عند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل الخطة المغايرة التي يسير عليها نتنياهو، إذ يسعى لعمل قلاقل في المنطقة والانتهاء من حزب الله، بالإضافة إلى الاعتداء على الفلسطينيين والقضاء على فكرة الدولة الفلسطينية والتأكيد على فكرة الدولة اليهودية.

وأوضح: الدول العربية بعيدة عن كل ذلك وليس لها ذنب فيما جرى، وهنا يأتي دور الرئيس السيسي في الدفاع عنهم والتعبير عن الموقف العربي الذي يجب أن يكون وهو التعاطف مع الأشقاء ومحاولة رأب الصدع وإظهار الخطأ الذي وقعت فيه إيران، مؤكدًا أن أخطاء إسرائيل معروفة وليست جديدة فهي العدو التقليدي للعمل العربي طول عمرها.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى اليوم، زيارة أخوية امتدت لبضع ساعات، إلى الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، وذلك في إطار تضامن ودعم ومساندة مصر الكاملين لدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وتأكيدًا لإدانة ورفض مصر القاطعين للاعتداءات الآثمة وغير المبررة على أراضي الدول الشقيقة ومحاولات الإضرار بأمنها ومقدراتها.

