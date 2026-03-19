أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار متابعتها للحالة الجوية، مشيرة إلى أن أحدث صور الأقمار الصناعية تُظهر تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الهيئة أن هناك سحبًا منخفضة ومتوسطة تظهر على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس، وقد يصاحبها سقوط أمطار على فترات متقطعة.

وأوضحت أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة لا يزال مستمرًا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد وخليج السويس.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بضرورة توخي الحيطة والحذر، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة لتطورات الحالة الجوية.

اقرأ أيضاً:

