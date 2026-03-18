قال الإعلامي أحمد موسى، إن التحديات الراهنة تفرض ضرورة قصوى لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك بشكل فوري، مشدداً على أن أي اعتداء يطال دولة عربية يستوجب رداً جماعياً وفقاً لبنود الاتفاقية، معتبراً أن ما تشهده المنطقة اليوم يفوق بخطورته تداعيات الغزو الأمريكي للعراق.

وأضاف موسي، عبر برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإقليم يمر بمنعطف هو الأصعب في تاريخه، حيث تتعرض مقدرات الشعوب العربية لعمليات تدمير ممنهجة، لافتاً إلى أن الاستهداف الإيراني لم يعد عسكرياً فحسب، بل امتد ليضرب عصب الاقتصاد من خلال استهداف قطاعات السياحة والفنادق وحركة السفن، والعمل على خنق المضايق وضرب المنشآت النفطية، وهو ما وصفه بـ "العدوان الشامل".

وذكر أن الممارسات الإيرانية الحالية ضد الدول العربية هي تجسيد حي لـ «إرهاب الدولة»، إذ يتم توظيف القوة العسكرية للاعتداء على دول ليست طرفاً في النزاع القائم، محذراً من انزلاق المنطقة نحو صراع أوسع وأكثر دماراً خلال الأيام المقبلة إذا لم يتم التحرك بشكل حاسم.

وأضاف موسى متسائلاً عن مستقبل المنطقة، حيث أشار إلى غياب رؤية واضحة لنهاية هذه الحرب، وما إذا كان النظام الإيراني سيغير نهجه العدائي بعد توقف القتال أم سيظل خطراً قائماً على جيرانه، مؤكداً أن الأحداث الأخيرة كشفت بوضوح عما وصفه بـ "الوجه القبيح" للنظام في طهران.

